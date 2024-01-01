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Баскетбол

Макпал Нусипова

Казахстан  Казахстан
Возраст
24 года
Действующий
Да
Дата рождения
16 декабря 1999
Команды
Жетысу
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
175
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Вес, кг
76
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