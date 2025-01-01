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Баскетбол

Кайрат Раимов

Казахстан  Казахстан
Возраст
25 лет
Действующий
Да
Дата рождения
21 февраля 1999
Команды
Астана (НЛ)
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
198
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Вес, кг
93
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