|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19
|Актобе (мол)
|
19
|
6+9
|
6
|1 (10)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2019
|Актобе (мол)
|
5
|
1+2
|
14
|1 (5)
|Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
|Актобе
|
12
|
0+3
|
12
|8 (11)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20
|Актобе (мол)
|
24
|
8+5
|
24
|2 (10)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Актобе
|
23
|
|
24
|9 (13)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
|Алматы
|
1
|
|
|3 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Алматы
|
34
|
1+3
|
19
|12 (13)