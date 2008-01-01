|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Юношеский "Кубок президентского спортивного клуба" 2018
|Беларусь (U-17)
|
1
|
|
|2 (5)
|Турнир четырех наций (U-18). Латвия 20120
|Беларусь (U-18)
|
1
|
|
|1 (4)
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2021/22. Дивизион I Группа А
|Беларусь (U-20)
|
1
|
|
|1 (6)
|Кубок Первого канала 2022
|Беларусь
|
1
|
|
|1 (3)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим