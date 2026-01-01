Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Футзал

Турлан Айтпаев

Казахстан  Казахстан
Возраст
37 лет
Действующий
Да
Дата рождения
13 ноября 1988
Команды
Атырау
Вид спорта
Футзал
Рост, см
174
Амплуа
Спортсмен, Тренер, Персонал
Вес, кг
72
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Кубок Казахстана по футзалу 2018

Команда
Атырау

Игры
5

Желтые карточки

Красные карточки

