|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19
|Алматы (мол)
|
32
|
17+19
|
40
|10 (10)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2019
|Алматы (мол)
|
4
|
3+1
|
4
|5 (5)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20
|Алматы (мол)
|
36
|
23+30
|
20
|10 (10)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Алматы
|
16
|
1+0
|
29
|8 (13)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
|Алматы
|
2
|
|
|2 (4)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
|Алматы
|
3
|
1+0
|
4
|3 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Алматы
|
41
|
7+11
|
20
|12 (13)