|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19
|Актобе (мол)
|
36
|
64+67
|
20
|1 (10)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2019
|Актобе (мол)
|
5
|
10+9
|
|1 (5)
|Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
|Актобе
|
38
|
9+11
|
2
|8 (11)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20
|Актобе (мол)
|
22
|
31+23
|
18
|2 (10)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Бейбарыс
|
6
|
1+3
|
2
|3 (13)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Актобе
|
41
|
18+15
|
8
|9 (13)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
|Актобе
|
3
|
3+1
|
|2 (4)