|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19
|Барыс (юн)
|
23
|
11+17
|
73
|2 (10)
|Турнир четырех наций (U-18). Латвия 2018.
|Казахстан (U-18)
|
3
|
1+0
|
6
|2 (4)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19
|Казахстан (U-18)
|
2
|
|
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2019
|Актобе (мол)
|
5
|
1+2
|
20
|1 (5)
|Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
|Актобе
|
2
|
|
|8 (11)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20
|Актобе (мол)
|
33
|
17+22
|
95
|2 (10)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Актобе
|
46
|
0+2
|
32
|9 (13)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
|Актобе
|
2
|
|
|2 (4)