|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19
|Актобе (мол)
|
22
|
7+5
|
26
|1 (10)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2019/20
|Казахстан (U-20)
|
1
|
|
|Молодежная Хоккейная Лига 2019/20
|Снежные Барсы (мол)
|
61
|
1+8
|
44
|15 (17)
|Балтийский кубок вызова 2019. Эстония
|Казахстан (U-20)
|
3
|
|
|3 (3)
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2019/20
|Казахстан (U-20)
|
7
|
|
4
|5 (5)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Иртыш
|
19
|
0+1
|
6
|12 (13)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21
|Мунайши (мол) Пв
|
4
|
2+1
|
|8 (10)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
|Иртыш
|
2
|
|
|4 (4)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
|Иртыш
|
3
|
|
2
|4 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Иртыш
|
44
|
3+2
|
52
|13 (13)