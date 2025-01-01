Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Хоккей

Роман Липаев

Казахстан  Казахстан
Возраст
35 лет
Действующий
Да
Дата рождения
14 мая 1990
Команды
Алматы
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен, Тренер
