|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Кубок Казахстана по хоккею 2012/13
|Бейбарыс
|
5
|
2+2
|
8
|Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд
|Бейбарыс
|
55
|
5+6
|
46
|Континентальный Кубок 2012/13
|Бейбарыс
|
6
|
3+2
|
4
|Кубок Казахстана 2013/14
|Алматы
|
3
|
|
|Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд
|Алматы
|
1
|
|
2
|9 (10)
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Зауралье
|
1
|
|
|26 (26)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим