|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Кубок Казахстана по хоккею 2012/13
|Бейбарыс
|
3
|
|
|Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд
|Бейбарыс
|
60
|
12+8
|
8
|Континентальный Кубок 2012/13
|Бейбарыс
|
6
|
|
2
|Кубок Казахстана 2013/14
|Бейбарыс
|
4
|
0+2
|
|Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд
|Бейбарыс
|
34
|
5+4
|
14
|3 (10)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим