|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2012/13
|Казахстан (U-20)
|
2
|
|
|Кубок Казахстана по хоккею 2012/13
|Алтай-Торпедо
|
2
|
-15
|
|Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд
|Алтай-Торпедо
|
15
|
-56
|
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2012/13. Группа B Дивизион I
|Казахстан (U-20)
|
5
|
-5
|
2
|Юношеский (U-18) Чемпионат Мира по хоккею 2012/13. Дивизион I группа В
|Казахстан (U-18)
|
4
|
-10
|
|Кубок Казахстана 2013/14
|Алтай-Торпедо
|
2
|
-2
|
|Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд
|Алтай-Торпедо
|
26
|
-110
|
2
|10 (10)
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2013/14. Группа B Дивизион I
|Казахстан (U-20)
|
4
|
-11
|
|2 (6)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2014/15
|Казахстан (U-20)
|
1
|
-5
|
|Азиатский кубок вызова
|Казахстан (U-20)
|
2
|
-5
|
|2 (4)
|Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
|Алтай-Торпедо
|
37
|
-214
|
2
|10 (10)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Торпедо УК
|
|
|
|15 (24)
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2014/15. Группа B Дивизион I
|Казахстан (U-20)
|
1
|
-3
|
|1 (6)
|Кубок Казахстана 2015/16
|Алтай-Торпедо
|
2
|
-7
|
|4 (5)
|Чемпионат Казахстана 2015/16
|Алтай-Торпедо
|
20
|
-50
|
2
|9 (10)
|Молодежная Хоккейная Лига "Б" 2015/16
|Алтай (мол) УК
|
13
|
-46
|
2
|9 (11)
|Кубок Казахстана 2016/17
|Иртыш
|
2
|
-5
|
|1 (5)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Торпедо УК
|
|
|
|1 (26)
|Чемпионат Казахстана 2016/17
|Иртыш
|
12
|
-27
|
2
|4 (10)
|Чемпионат Казахстана 2016/17
|Алтай-Торпедо
|
14
|
-53
|
2
|8 (10)
|Кубок Казахстана 2017/18
|Алтай-Торпедо
|
3
|
-11
|
|5 (5)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Торпедо УК
|
|
|
|7 (27)
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Алтай-Торпедо
|
33
|
-101
|
|9 (10)
|Кубок Казахстана 2018/19
|Алматы
|
1
|
-5
|
|4 (6)
|Чемпионат Казахстана 2018/19
|Алматы
|
28
|
-59
|
2
|7 (10)
|Кубок Евровызова. Венгрия 2018
|Казахстан
|
|
|
|1 (4)
|Кубок Наследия. Южная Корея 2019
|Казахстан
|
|
|
|1 (4)
|Зимняя Универсиада 2019
|Казахстан (студенческая)
|
3
|
-2
|
|1 (6)
|Кубок Казахстана 2019/20
|Алтай-Торпедо
|
5
|
-12
|
|1 (6)
|Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
|Алтай-Торпедо
|
9
|
-18
|
|5 (11)
|Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
|Актобе
|
7
|
-23
|
|8 (11)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Бейбарыс
|
6
|
-19
|
|3 (13)