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Хоккей

Валерий Севидов (спортсмен, тренер, хоккей, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Действующий
Да
Команды
Алматы (мол)
Дата рождения
23 апреля 1995 (26 лет)
Пол
мужской
Рост, см
179
Вес, кг
78
Турнир Команда Игры Гол + Пас Удаления, мин
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2012/13 Казахстан (U-20)

2

Кубок Казахстана по хоккею 2012/13 Алтай-Торпедо

2

-15

Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд Алтай-Торпедо

15

-56

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2012/13. Группа B Дивизион I Казахстан (U-20)

5

-5

2

Юношеский (U-18) Чемпионат Мира по хоккею 2012/13. Дивизион I группа В Казахстан (U-18)

4

-10

Кубок Казахстана 2013/14 Алтай-Торпедо

2

-2

Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд Алтай-Торпедо

26

-110

2

10 (10)
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2013/14. Группа B Дивизион I Казахстан (U-20)

4

-11

2 (6)
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2014/15 Казахстан (U-20)

1

-5

Азиатский кубок вызова Казахстан (U-20)

2

-5

2 (4)
Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд Алтай-Торпедо

37

-214

2

10 (10)
Высшая Хоккейная Лига 2014/15 Торпедо УК

15 (24)
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2014/15. Группа B Дивизион I Казахстан (U-20)

1

-3

1 (6)
Кубок Казахстана 2015/16 Алтай-Торпедо

2

-7

4 (5)
Чемпионат Казахстана 2015/16 Алтай-Торпедо

20

-50

2

9 (10)
Молодежная Хоккейная Лига "Б" 2015/16 Алтай (мол) УК

13

-46

2

9 (11)
Кубок Казахстана 2016/17 Иртыш

2

-5

1 (5)
Высшая Хоккейная Лига 2016/17 Торпедо УК

1 (26)
Чемпионат Казахстана 2016/17 Иртыш

12

-27

2

4 (10)
Чемпионат Казахстана 2016/17 Алтай-Торпедо

14

-53

2

8 (10)
Кубок Казахстана 2017/18 Алтай-Торпедо

3

-11

5 (5)
Высшая Хоккейная Лига 2017/18 Торпедо УК

7 (27)
Чемпионат Казахстана 2017/18 Алтай-Торпедо

33

-101

9 (10)
Кубок Казахстана 2018/19 Алматы

1

-5

4 (6)
Чемпионат Казахстана 2018/19 Алматы

28

-59

2

7 (10)
Кубок Евровызова. Венгрия 2018 Казахстан

1 (4)
Кубок Наследия. Южная Корея 2019 Казахстан

1 (4)
Зимняя Универсиада 2019 Казахстан (студенческая)

3

-2

1 (6)
Кубок Казахстана 2019/20 Алтай-Торпедо

5

-12

1 (6)
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20 Алтай-Торпедо

9

-18

5 (11)
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20 Актобе

7

-23

8 (11)
Pro Hokei Ligasy 2020/21 Бейбарыс

6

-19

3 (13)
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