Владислав Белан
Кубок Казахстана по хоккею 2012/13
Команда
Темиртау
Игры
4
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд
Команда
Темиртау
Игры
34
Гол + Пас
0+4
Удаления, мин
28
Кубок Казахстана 2013/14
Команда
Темиртау
Игры
4
Гол + Пас
2+2
Удаления, мин
27
Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд
Команда
Темиртау
Игры
48
Гол + Пас
3+5
Удаления, мин
6
Зимняя Универсиада 2013
Команда
Казахстан (студ.)
Игры
6
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2014/15
Команда
Номад
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
Команда
Номад
Игры
30
Гол + Пас
0+4
Удаления, мин
20
Чемпионат Казахстана 2015/16
Команда
Номад
Игры
36
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
18
Кубок Казахстана 2016/17
Команда
Кулагер
Игры
2
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2016/17
Команда
Кулагер
Игры
15
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
6
Чемпионат Казахстана 2017/18
Команда
Номад
Игры
16
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
2
Кубок Казахстана 2018/19
Команда
Номад
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Номад
Игры
11
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
2