Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Хоккей

Владислав Белан

Казахстан  Казахстан
Возраст
32 года
Действующий
Да
Дата рождения
12 июля 1993
Команды
Казахстан
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
177
Амплуа
Спортсмен, Тренер, Персонал
Вес, кг
77
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Кубок Казахстана по хоккею 2012/13

Команда
Темиртау

Игры
4

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд

Команда
Темиртау

Игры
34

Гол + Пас
0+4

Удаления, мин
28

Кубок Казахстана 2013/14

Команда
Темиртау

Игры
4

Гол + Пас
2+2

Удаления, мин
27

Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд

Команда
Темиртау

Игры
48

Гол + Пас
3+5

Удаления, мин
6

Зимняя Универсиада 2013

Команда
Казахстан (студ.)

Игры
6

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2014/15

Команда
Номад

Игры
5

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд

Команда
Номад

Игры
30

Гол + Пас
0+4

Удаления, мин
20

Чемпионат Казахстана 2015/16

Команда
Номад

Игры
36

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
18

Кубок Казахстана 2016/17

Команда
Кулагер

Игры
2

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2016/17

Команда
Кулагер

Игры
15

Гол + Пас
1+2

Удаления, мин
6

Чемпионат Казахстана 2017/18

Команда
Номад

Игры
16

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
2

Кубок Казахстана 2018/19

Команда
Номад

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2018/19

Команда
Номад

Игры
11

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
2

Реклама

Живи спортом!