|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Чемпионат Мира 2017/18. Дивизион I группа А
|Великобритания
|
1
|
|
2
|1 (6)
|Чемпионат Мира по хоккею 2012/13. Дивизион I группа А
|Великобритания
|
1
|
|
|Олимпийские игры 2012/2014. Мужчины
|Великобритания
|
1
|
|
|Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд
|Арлан
|
14
|
1+3
|
8
|Кубок Казахстана по хоккею 2012/13
|Арлан
|
5
|
0+2
|
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим