Хоккей

Никита Кирьянов

Казахстан  Казахстан
Возраст
34 года
Действующий
Да
Дата рождения
20 сентября 1991
Команды
Астана (мол)
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
179
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Вес, кг
88
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Кубок Казахстана по хоккею 2012/13

Команда
Астана

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд

Команда
Астана

Игры
20

Гол + Пас
0+3

Удаления, мин
22

Кубок Казахстана 2013/14

Команда
Астана

Игры
2

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
4

Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд

Команда
Астана

Игры
11

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Кубок Казахстана 2014/15

Команда
Астана

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд

Команда
Астана

Игры
31

Гол + Пас
0+3

Удаления, мин
60

Кубок Казахстана 2015/16

Команда
Астана

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Чемпионат Казахстана 2015/16

Команда
Астана

Игры
41

Гол + Пас
1+3

Удаления, мин
14

