Никита Кирьянов
Кубок Казахстана по хоккею 2012/13
Команда
Астана
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд
Команда
Астана
Игры
20
Гол + Пас
0+3
Удаления, мин
22
Кубок Казахстана 2013/14
Команда
Астана
Игры
2
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
4
Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд
Команда
Астана
Игры
11
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Кубок Казахстана 2014/15
Команда
Астана
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
Команда
Астана
Игры
31
Гол + Пас
0+3
Удаления, мин
60
Кубок Казахстана 2015/16
Команда
Астана
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Чемпионат Казахстана 2015/16
Команда
Астана
Игры
41
Гол + Пас
1+3
Удаления, мин
14