|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19
|Барыс (юн)
|
24
|
7+29
|
20
|2 (10)
|Турнир четырех наций (U-18). Латвия 2018.
|Казахстан (U-18)
|
3
|
1+1
|
2
|2 (4)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19
|Казахстан (U-18)
|
3
|
1+1
|
|Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2018/19. Дивизион I группа А
|Казахстан (U-18)
|
5
|
1+3
|
|2 (6)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2019
|Актобе (мол)
|
5
|
1+2
|
4
|1 (5)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20
|Актобе (мол)
|
36
|
7+32
|
22
|2 (10)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Актобе
|
9
|
|
2
|9 (13)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21
|Ястребы (мол)
|
41
|
5+20
|
8
|3 (10)