|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
|Казахстан (U-18)
|
2
|
|
|Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I группа А
|Казахстан (U-18)
|
5
|
|
2
|4 (6)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19
|Актобе (мол)
|
32
|
6+22
|
63
|1 (10)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2019
|Актобе (мол)
|
5
|
1+4
|
4
|1 (5)
|Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
|Актобе
|
3
|
|
|8 (11)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20
|Мунайши (мол) Пв
|
8
|
1+8
|
4
|3 (10)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20
|Актобе (мол)
|
23
|
3+21
|
53
|2 (10)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Алматы
|
10
|
0+1
|
2
|8 (13)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21
|Кыран (мол)
|
16
|
2+4
|
10
|7 (10)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Актобе
|
5
|
|
2
|6 (13)