|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
|Алтай (мол) УК
|
15
|
0+1
|
4
|15 (16)
|Молодежная Хоккейная Лига 2018/19
|Алтай (мол) УК
|
42
|
0+1
|
24
|16 (16)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2019/20
|Казахстан (U-20)
|
1
|
|
|Молодежная Хоккейная Лига 2019/20
|Снежные Барсы (мол)
|
60
|
3+3
|
84
|15 (17)
|Балтийский кубок вызова 2019. Эстония
|Казахстан (U-20)
|
3
|
|
|3 (3)
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2019/20
|Казахстан (U-20)
|
7
|
|
2
|5 (5)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Бейбарыс
|
2
|
|
|3 (13)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Иртыш
|
16
|
|
6
|12 (13)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
|Алматы
|
2
|
1+1
|
|3 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Алматы
|
31
|
0+2
|
8
|12 (13)