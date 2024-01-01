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Водное поло

Виктория Хританькова

Казахстан  Казахстан
Возраст
23 года
Действующий
Да
Дата рождения
5 мая 2001
Команды
СК Казахстан
Вид спорта
Водное поло
Рост, см
164
Амплуа
Спортсмен
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