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Водное поло

Елизавета Руднева

Казахстан  Казахстан
Возраст
24 года
Действующий
Да
Дата рождения
12 ноября 2000
Команды
СК Казахстан
Вид спорта
Водное поло
Рост, см
177
Амплуа
Спортсмен
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