|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
|Толпар (мол)
|
4
|
2+0
|
|5 (16)
|Молодежная Хоккейная Лига 2018/19
|Толпар (мол)
|
7
|
3+1
|
8
|3 (16)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Торос
|
2
|
|
|4 (16)
|Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
|Салават Юлаев
|
4
|
|
2
|4 (12)
|Континентальная Хоккейная Лига 2021/22
|Салават Юлаев
|
1
|
|
|4 (12)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим