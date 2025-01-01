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Баскетбол

Арсен Телеуов

Казахстан  Казахстан
Возраст
39 лет
Действующий
Да
Дата рождения
3 мая 1985
Команды
Актобе
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
183
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Вес, кг
82
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