Хоккей

Сергей Мартынов

Россия  Россия
Возраст
25 лет
Действующий
Да
Дата рождения
7 октября 2000
Команды
Кулагер
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
189
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
92
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Молодежная Хоккейная Лига 2017/18

Команда
Реактор (мол)

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Молодежная Хоккейная Лига 2018/19

Команда
Реактор (мол)

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин
8

Молодежная Хоккейная Лига 2019/20

Команда
Реактор (мол)

Игры
8

Гол + Пас
1+3

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Алматы

Игры
24

Гол + Пас
1+6

Удаления, мин
17

Кубок Казахстана 2025/26

Команда
Кулагер

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Кулагер

Игры
24

Гол + Пас
0+5

Удаления, мин
22

