Сергей Мартынов
Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Команда
Реактор (мол)
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Молодежная Хоккейная Лига 2018/19
Команда
Реактор (мол)
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
8
Молодежная Хоккейная Лига 2019/20
Команда
Реактор (мол)
Игры
8
Гол + Пас
1+3
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Алматы
Игры
24
Гол + Пас
1+6
Удаления, мин
17
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Кулагер
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Кулагер
Игры
24
Гол + Пас
0+5
Удаления, мин
22