|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
|Омские Ястребы (мол)
|
2
|
1+0
|
|10 (16)
|Молодежная Хоккейная Лига 2018/19
|Алтай (мол) УК
|
37
|
15+9
|
55
|16 (16)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19
|Торпедо (мол) УК
|
9
|
24+18
|
18
|4 (10)
|Молодежная Хоккейная Лига 2019/20
|Алтай (мол) УК
|
53
|
40+33
|
42
|13 (17)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Торпедо УК
|
16
|
1+4
|
6
|8 (16)
|Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
|Витязь
|
1
|
|
|9 (11)
|Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
|Куньлунь Ред Стар
|
1
|
1+0
|
|12 (12)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Торпедо УК
|
6
|
4+1
|
4
|4 (13)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Бейбарыс
|
14
|
7+2
|
45
|3 (13)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Алтай-Торпедо
|
21
|
29+10
|
34
|8 (13)
|Pro Hokei Ligasy 2022/23
|Сарыарка
|
25
|
9+9
|
6
|1 (12)