|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
|Мунайши (мол) Пв
|
27
|
1+0
|
6
|5 (5)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
|Казахстан (U-18)
|
2
|
|
|Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I группа А
|Казахстан (U-18)
|
5
|
1+1
|
|4 (6)
|Молодежная Хоккейная Лига 2018/19
|Алтай (мол) УК
|
43
|
0+1
|
35
|16 (16)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19
|Торпедо (мол) УК
|
10
|
3+1
|
6
|4 (10)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2019/20
|Казахстан (U-20)
|
1
|
|
|Кубок Казахстана 2019/20
|Иртыш
|
1
|
|
|6 (6)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2019
|Мунайши (мол) Пв
|
3
|
2+0
|
10
|4 (5)
|Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
|Иртыш
|
18
|
|
|2 (11)
|Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
|Кулагер
|
12
|
|
8
|6 (11)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20
|Мунайши (мол) Пв
|
12
|
2+4
|
22
|3 (10)
|Балтийский кубок вызова 2019. Эстония
|Казахстан (U-20)
|
3
|
|
4
|3 (3)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Кулагер
|
44
|
0+1
|
8
|7 (13)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
|Кулагер
|
3
|
|
|2 (5)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Иртыш
|
40
|
1+8
|
34
|13 (13)