|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
|Иртыш
|
11
|
0+1
|
2
|2 (11)
|Кубок Казахстана 2019/20
|Иртыш
|
4
|
1+1
|
|6 (6)
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2018/19
|Казахстан (U-20)
|
4
|
1+0
|
|5 (5)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19
|Казахстан (U-20)
|
1
|
|
|Молодежная Хоккейная Лига 2018/19
|Снежные Барсы (мол)
|
50
|
3+6
|
10
|7 (16)
|Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
|Мунайши (мол) Пв
|
7
|
4+0
|
20
|5 (5)
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Иртыш
|
49
|
1+3
|
6
|7 (10)
|Кубок Казахстана 2017/18
|Иртыш
|
5
|
|
4
|2 (5)