|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
|Казахстан (U-18)
|
5
|
|
|2 (6)
|Кубок Казахстана 2017/18
|Темиртау
|
4
|
1+1
|
|3 (5)
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Темиртау
|
31
|
0+3
|
4
|5 (10)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
|Казахстан (U-20)
|
3
|
|
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I Группа А
|Казахстан (U-20)
|
5
|
|
2
|1 (6)
|Молодежная Хоккейная Лига 2018/19
|Снежные Барсы (мол)
|
53
|
0+4
|
22
|7 (16)
|Молодежная Хоккейная Лига 2019/20
|Снежные Барсы (мол)
|
50
|
2+8
|
24
|15 (17)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Иртыш
|
7
|
|
2
|12 (13)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Арлан
|
28
|
1+5
|
4
|2 (13)
|Pro Hokei Ligasy 2022/23
|Иртыш
|
28
|
1+2
|
14
|9 (12)