|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
|Казахстан (U-18)
|
5
|
|
|2 (6)
|Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
|Алтай (мол) УК
|
46
|
2+4
|
16
|15 (16)
|Молодежная Хоккейная Лига 2018/19
|Алтай (мол) УК
|
58
|
0+10
|
36
|16 (16)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19
|Казахстан (U-20)
|
1
|
|
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2018/19
|Казахстан (U-20)
|
6
|
|
|5 (5)
|Кубок Казахстана 2019/20
|Темиртау
|
4
|
|
|5 (6)
|Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
|Арлан
|
4
|
|
2
|1 (11)
|Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
|Горняк
|
33
|
0+2
|
14
|9 (11)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Горняк
|
24
|
2+0
|
14
|10 (13)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
|Горняк
|
2
|
|
|3 (4)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
|Кулагер
|
2
|
|
2
|3 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Кулагер
|
43
|
1+4
|
16
|7 (13)