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Хоккей

Роман Ишмаков

Казахстан  Казахстан
Возраст
32 года
Действующий
Да
Дата рождения
6 января 1992
Команды
Казахстан
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Персонал
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