|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
|Мамонты Югры (мол)
|
4
|
0+1
|
|10 (16)
|Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
|Мамонты Югры (мол)
|
8
|
0+1
|
4
|1 (16)
|Молодежная Хоккейная Лига 2018/19
|Мамонты Югры (мол)
|
6
|
|
2
|1 (16)
|Молодежная Хоккейная Лига 2019/20
|Мамонты Югры (мол)
|
7
|
2+1
|
6
|7 (17)
|Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
|Алматы
|
3
|
2+1
|
2
|3 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2022/23
|Алматы
|
29
|
5+9
|
84
|10 (12)
|Pro Hokei Ligasy 2022/23
|Сарыарка
|
16
|
2+8
|
6
|1 (12)