Евгений Степанов
Кубок Казахстана 2018/19
Команда
Темиртау
Игры
3
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
10
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Темиртау
Игры
51
Гол + Пас
9+16
Удаления, мин
28
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
Команда
Горняк
Игры
52
Гол + Пас
21+20
Удаления, мин
68
Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
Команда
Горняк
Игры
4
Гол + Пас
4+1
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Горняк
Игры
47
Гол + Пас
16+20
Удаления, мин
34
Кубок Казахстана 2023/24
Команда
Бейбарыс
Игры
5
Гол + Пас
3+1
Удаления, мин
6
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Бейбарыс
Игры
51
Гол + Пас
12+26
Удаления, мин
26
Кубок Казахстана 2024/25
Команда
Горняк
Игры
5
Гол + Пас
2+5
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Горняк
Игры
32
Гол + Пас
11+20
Удаления, мин
12
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Горняк
Игры
3
Гол + Пас
2+3
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Горняк
Игры
23
Гол + Пас
9+25
Удаления, мин
28