Хоккей

Евгений Степанов

Россия  Россия
Возраст
29 лет
Действующий
Да
Дата рождения
22 марта 1996
Команды
Горняк
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
193
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
83
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Кубок Казахстана 2018/19

Команда
Темиртау

Игры
3

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
10

Чемпионат Казахстана 2018/19

Команда
Темиртау

Игры
51

Гол + Пас
9+16

Удаления, мин
28

Открытый чемпионат Казахстана 2019/20

Команда
Горняк

Игры
52

Гол + Пас
21+20

Удаления, мин
68

Париматч-Кубок Казахстана 2022/23

Команда
Горняк

Игры
4

Гол + Пас
4+1

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Горняк

Игры
47

Гол + Пас
16+20

Удаления, мин
34

Кубок Казахстана 2023/24

Команда
Бейбарыс

Игры
5

Гол + Пас
3+1

Удаления, мин
6

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Бейбарыс

Игры
51

Гол + Пас
12+26

Удаления, мин
26

Кубок Казахстана 2024/25

Команда
Горняк

Игры
5

Гол + Пас
2+5

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Горняк

Игры
32

Гол + Пас
11+20

Удаления, мин
12

Кубок Казахстана 2025/26

Команда
Горняк

Игры
3

Гол + Пас
2+3

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Горняк

Игры
23

Гол + Пас
9+25

Удаления, мин
28

