|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
|Алтай (мол) УК
|
24
|
|
8
|16 (16)
|Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
|Алтай (мол) УК
|
8
|
1+1
|
|15 (16)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
|Казахстан (U-18)
|
1
|
|
|Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I группа А
|Казахстан (U-18)
|
5
|
|
2
|4 (6)
|Молодежная Хоккейная Лига 2018/19
|Алтай (мол) УК
|
37
|
1+3
|
8
|16 (16)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19
|Торпедо (мол) УК
|
14
|
9+9
|
6
|4 (10)
|Молодежная Хоккейная Лига 2019/20
|Алтай (мол) УК
|
33
|
1+3
|
6
|13 (17)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20
|Торпедо (мол) УК
|
9
|
4+5
|
4
|4 (10)
|Балтийский кубок вызова 2019. Эстония
|Казахстан (U-20)
|
3
|
|
|3 (3)
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2019/20
|Казахстан (U-20)
|
7
|
|
2
|5 (5)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Актобе
|
23
|
|
|9 (13)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
|Актобе
|
1
|
|
|2 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Иртыш
|
41
|
5+6
|
14
|13 (13)