|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
|Алтай (мол) УК
|
17
|
|
|16 (16)
|Молодежная Хоккейная Лига 2018/19
|Алтай (мол) УК
|
18
|
1+0
|
10
|16 (16)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19
|Торпедо (юн) УК
|
10
|
8+7
|
14
|4 (10)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2019
|Торпедо (юн) УК
|
5
|
2+4
|
6
|2 (5)
|Молодежная Хоккейная Лига 2019/20
|Алтай (мол) УК
|
13
|
|
|13 (17)
|Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
|Актобе
|
6
|
|
2
|8 (11)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20
|Актобе (мол)
|
28
|
16+25
|
46
|2 (10)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Актобе
|
36
|
1+0
|
12
|9 (13)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
|Актобе
|
2
|
|
|2 (4)