|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Кубок Евровызова 2016/17
|Южная Корея
|
1
|
0+1
|
|4 (4)
|Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
|Южная Корея
|
1
|
1+0
|
|2 (6)
|Кубок Евровызова. Венгрия 2018
|Южная Корея
|
1
|
1+0
|
|4 (4)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19
|Южная Корея
|
1
|
|
|Чемпионат Мира 2018/19. Дивизион I группа А
|Южная Корея
|
1
|
|
|3 (6)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим