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Баскетбол

Михаил Лоншаков

Россия  Россия
Возраст
46 лет
Действующий
Да
Дата рождения
2 мая 1978
Команды
Астана (НЛ)
Вид спорта
Баскетбол
Амплуа
Тренер
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