Алексей Клочков
Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Команда
Саров
Игры
Гол + Пас
Удаления, мин
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
Команда
Тамбов
Игры
4
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
Команда
Тамбов
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Бейбарыс
Игры
45
Гол + Пас
17+18
Удаления, мин
12
Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
Команда
Арлан
Игры
5
Гол + Пас
1+4
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Арлан
Игры
43
Гол + Пас
11+18
Удаления, мин
12
Кубок Казахстана 2023/24
Команда
Бейбарыс
Игры
4
Гол + Пас
2+2
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Бейбарыс
Игры
54
Гол + Пас
13+22
Удаления, мин
10
Кубок Казахстана 2024/25
Команда
Бейбарыс
Игры
3
Гол + Пас
2+4
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Бейбарыс
Игры
18
Гол + Пас
6+4
Удаления, мин
8
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Бейбарыс
Игры
19
Гол + Пас
10+9
Удаления, мин
8