Хоккей

Алексей Клочков

Россия  Россия
Возраст
30 лет
Действующий
Да
Дата рождения
30 мая 1995
Команды
Бейбарыс
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
184
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
90
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Высшая Хоккейная Лига 2017/18

Команда
Саров

Игры

Гол + Пас

Удаления, мин

ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19

Команда
Тамбов

Игры
4

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20

Команда
Тамбов

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Бейбарыс

Игры
45

Гол + Пас
17+18

Удаления, мин
12

Париматч-Кубок Казахстана 2022/23

Команда
Арлан

Игры
5

Гол + Пас
1+4

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Арлан

Игры
43

Гол + Пас
11+18

Удаления, мин
12

Кубок Казахстана 2023/24

Команда
Бейбарыс

Игры
4

Гол + Пас
2+2

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Бейбарыс

Игры
54

Гол + Пас
13+22

Удаления, мин
10

Кубок Казахстана 2024/25

Команда
Бейбарыс

Игры
3

Гол + Пас
2+4

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Бейбарыс

Игры
18

Гол + Пас
6+4

Удаления, мин
8

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Бейбарыс

Игры
19

Гол + Пас
10+9

Удаления, мин
8

