|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Континентальная Хоккейная Лига 2019/20
|ЦСКА
|
2
|
0+1
|
|1 (12)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Звезда Мс
|
2
|
1+0
|
|6 (29)
|Континентальная Хоккейная Лига 2018/19
|ЦСКА
|
1
|
|
2
|1 (12)
|Кубок мира среди молодежных команд 2017
|Красная Армия (мол)
|
1
|
1+0
|
|1 (4)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Звезда Чх
|
4
|
3+2
|
2
|12 (27)
|Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
|ЦСКА
|
2
|
|
|2 (13)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Звезда Чх
|
4
|
2+0
|
2
|14 (26)
|Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
|ЦСКА
|
1
|
|
|1 (14)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим