Хоккей

Уле-Кристиан Толлефсен

Норвегия  Норвегия
Возраст
41 год
Действующий
Да
Дата рождения
29 марта 1984
Команды
Норвегия (U-20)
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2015/16

Команда
Норвегия

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Зимние Олимпийские игры 2018

Команда
Норвегия

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин
2

