|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2015/16. Дивизион I группа А
|Германия (U-18)
|
1
|
1+1
|
|2 (6)
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2016/17. Группа А Дивизион I
|Германия (U-20)
|
1
|
|
|2 (6)
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I Группа А
|Германия (U-20)
|
1
|
|
|3 (6)
|Чемпионат мира 2021/22
|Германия
|
1
|
|
|2 (8)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим