Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футзал

Томаш Крезель

Польша  Польша
Возраст
32 года
Действующий
Да
Дата рождения
5 ноября 1993
Команды
Польша
Вид спорта
Футзал
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат мира по футзалу 2016

Команда
Польша

Игры
1

Желтые карточки

Красные карточки
1

Чемпионат Европы по футзалу 2017/18

Команда
Польша

Игры
1

Желтые карточки

Красные карточки
1

Реклама

Живи спортом!