Хоккей

Илья Кляузов

Россия  Россия
Возраст
29 лет
Действующий
Да
Дата рождения
16 июля 1996
Команды
Торпедо УК
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
180
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
77
Молодежная Хоккейная Лига 2015/16

Команда
Ирбис (мол)

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Высшая Хоккейная Лига 2016/17

Команда
Химик Вс

Игры
4

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
2

Высшая Хоккейная Лига 2017/18

Команда
Химик Вс

Игры
4

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
2

ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19

Команда
Химик Вс

Игры
4

Гол + Пас
2+1

Удаления, мин

ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20

Команда
Буран

Игры
3

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
2

Кубок Казахстана 2024/25

Команда
Торпедо УК

Игры
4

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Торпедо УК

Игры
53

Гол + Пас
14+21

Удаления, мин
6

Кубок Казахстана 2025/26

Команда
Торпедо УК

Игры
5

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Торпедо УК

Игры
24

Гол + Пас
7+3

Удаления, мин
10

