Илья Кляузов
Молодежная Хоккейная Лига 2015/16
Команда
Ирбис (мол)
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Команда
Химик Вс
Игры
4
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Команда
Химик Вс
Игры
4
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
2
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
Команда
Химик Вс
Игры
4
Гол + Пас
2+1
Удаления, мин
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
Команда
Буран
Игры
3
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
2
Кубок Казахстана 2024/25
Команда
Торпедо УК
Игры
4
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Торпедо УК
Игры
53
Гол + Пас
14+21
Удаления, мин
6
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Торпедо УК
Игры
5
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Торпедо УК
Игры
24
Гол + Пас
7+3
Удаления, мин
10