|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
|Горняк
|нп
|
34
|
5+5
|
14
|9 (11)
|Кубок Казахстана 2019/20
|Горняк
|нп
|
3
|
|
|4 (6)
|Чемпионат Казахстана 2018/19
|Горняк
|нп
|
18
|
1+5
|
4
|9 (10)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Южный Урал
|нп
|
1
|
|
|11 (27)
|Молодежная Хоккейная Лига "Б" 2015/16
|Прогресс (мол) Гл
|нп
|
2
|
|
|10 (11)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим