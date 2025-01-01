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Баскетбол

Александр Папшив

Казахстан  Казахстан
Возраст
33 года
Действующий
Да
Дата рождения
20 августа 1991
Команды
ЧелГУ
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
192
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
92
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