|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Континентальная Хоккейная Лига 2019/20
|Металлург М
|
7
|
0+1
|
6
|7 (12)
|Континентальная Хоккейная Лига 2018/19
|Локомотив
|
2
|
|
2
|3 (12)
|Матч звезд 2018
|Дивизион Тарасова
|
2
|
2+2
|
|Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
|Локомотив
|
2
|
1+0
|
|4 (13)
|Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
|Локомотив
|
2
|
5+2
|
|4 (14)
|Матч звезд 2016
|Запад
|
1
|
5+4
|
|Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
|Йокерит
|
2
|
0+1
|
|3 (14)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим