|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
|Йокерит
|
1
|
|
|3 (14)
|Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
|Йокерит
|
2
|
0+1
|
2
|8 (14)
|Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
|Йокерит
|
2
|
|
|3 (13)
|Континентальная Хоккейная Лига 2018/19
|Йокерит
|
2
|
|
2
|4 (12)
|Чемпионат мира 2021/22
|Дания
|
1
|
0+1
|
2
|5 (8)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим