|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Сарыарка
|нп
|
43
|
16+7
|
16
|5 (16)
|Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
|Динамо Р
|нп
|
1
|
|
|13 (13)
|Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
|Динамо Р
|нп
|
2
|
|
|14 (14)
|Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2015/16
|Латвия
|нп
|
1
|
|
|7 (8)
|Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
|Динамо Р
|нп
|
1
|
|
|12 (14)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим