|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная Хоккейная Лига 2018/19
|Алтай (мол) УК
|нп
|
28
|
1+2
|
6
|16 (16)
|Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
|Алтай (мол) УК
|нп
|
31
|
7+5
|
8
|15 (16)
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Алтай-Торпедо
|нп
|
23
|
2+4
|
2
|9 (10)
|Молодежная Хоккейная Лига "Б" 2015/16
|Мечел (мол)
|нп
|
4
|
0+1
|
|2 (11)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим