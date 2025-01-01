Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Баскетбол

Вероника Азимова

Казахстан  Казахстан
Возраст
25 лет
Действующий
Да
Дата рождения
15 июня 2000
Команды
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
182
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Вес, кг
70
