|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Номад
|
4
|
|
2
|14 (16)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Челмет
|
1
|
|
|20 (29)
|Молодежная Хоккейная Лига 2018/19
|Белые Медведи (мол)
|
2
|
0+1
|
|8 (16)
|Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
|Белые Медведи (мол)
|
8
|
1+0
|
4
|6 (16)
|Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
|Белые Медведи (мол)
|
8
|
0+2
|
4
|6 (16)
|Молодежная Хоккейная Лига 2015/16
|Белые Медведи (мол)
|
4
|
|
2
|7 (8)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим